Kopya sanılan tablo Botticelli’nin eseri çıktı

Galler Ulusal Müzesi’nde sergilenen ve ‘kopya’ sanılan bir resmin Rönesans dönemi ressamlarından İtalyan Sandro Botticelli’nin orijinal tablosu olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: BBC

BBC Four’da yayınlanan Lost Masterpieces (Kayıp Başyapıtlar) programı için çalışan eksperler, kopya sanılan 400 yıllık resmin Botticelli’nin Madonna’yı resmettiği orijinal olduğunu tespit etti.

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Programın sunucularından Bendor Grosvenor, “Tabloyu ilk gördüğümde Madonna’nın yüzünün güzelliği beni çok etkiledi. İncelemeler sonucunda orijinal olduğunu anladık” dedi.

Gwendoline Davies adlı, zengin bir Galli ailenin mensubunun koleksiyonundan bir süreliğine müzeye ödünç verilen eserin bundan böyle kalıcı olarak Galler Ulusal Müzesi’nde sergileneceği belirtildi.

Müze yönetiminden Adam Webster, “Orijinal çıkması bizi çok sevindirdi. Büyük bir değere sahip olduk ve en iyi şekilde korumak için elimizden geleni yapacağız” diyerek sanatseverleri müzeye davet etti.