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Köprüde linç edilen Harbiyelinin ablası: Dava açtık, hiçbir işlem yapılmıyor

 

Darbe girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü üzerinde linç edilen Hava Harp Okulu öğrencisi Murat Tekin’in ablası, kardeşinin katillerinin yakalanması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Yeşilköy’deki Hava Harp Okulu 2’nci sınıfta okuyan Murat Tekin’in otopsi tutanağında ölüm nedeni, ‘vücutta yaygın darp, kesici delici alet yaraları ile boyun baskısı ve ağız burun kapanmasına bağlı boğulma’ olarak tespit edilmişti. Ailesi Tekin’in cesedini darbe girişiminden tam 12 gün sonra bulabilmişti.

‘Dava açtık, hiçbir işlem yapılmıyor’

KRT’ye telefonla bağlanan Mehtap Tekin, kardeşinin katillerden hesap sormak için AİHM’e gideceğini söyledi: “Kardeşimle ilgili olaylar ortada. Darbe günü ben de dışarıya çıktım. Elimde bayrakla çıktığım zamanlarda kardeşimi de İstanbul Boğaz Köprüsü’ne hain komutanlar götürüyor. Orada katlediyorlar. Onların bir elinde bayrak, bir elinde de bıçak, kılıç, şiş bu şekilde insanlar var. Kardeşim katledildikten sonra biz dava açtık fakat şu an sonuç yok. Hiçbir işlem yapılmıyor. O elinde bıçak olanlar, kemer olanlar itiraf ediyor. Adalet bir an önce yerini bulmalı.”

Sekiz aydır kardeşini emanet ettiği Hava Kuvvetleri yetkililerinden kimsenin kendilerine ulaşmadığını söyleyen Tekin şöyle devam etti: “Artık adalet istiyoruz. Benim kardeşimin hiçbir suçu yok. Kardeşim şehit, biz bunu biliyoruz. O katiller bulunmak zorunda. Katiller yargılanırsa itibarımız verilecek. Biz, teröre karşı insanlar olmamıza rağmen hain muamelesi görüyoruz.”

Tekin daha önce kardeşinin kimseyi öldürmediğini, “Tatbikat var” diye kandırılarak otobüsle Boğaziçi Köprüsü’ne götürüldüğünü söylemişti.

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