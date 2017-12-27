Diken

Yaramazlara biraz batar!

Köprüde linç edilen askeri öğrencilerin avukatı: Savcılar ‘Başımızı yakmayın’ dedi

Share99
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 100

Darbe girişiminde öldürülen askeri okul öğrencilerinin avukatı Kübra Aydın, savcıların kendisine, “Bizim başımızı yakmayın. Yapabileceğimiz bir şey yok” dediğini söyledi.

Boğaziçi Köprüsü’nde askerler linç edilmişti. (Fotoğraf: Reuters)

Sivillere ‘darbe girişimi ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda ceza muafiyeti getiren 696 sayılı KHK’yla ilgili son açıklamayı Başbakan Binali Yıldırım yapmıştı: “Yasada düzeltme yapılmayacak.”

Reklam

‘Adli Tıp raporunda detayları mevcut’

Darbe girişiminde öldürülen askeri okul öğrencilerinden Murat Tekin, Ragıp Enes Katran da dahil olmak üzere 48 askeri okul öğrencisinin ailesinin avukatı olan Kübra Aydın, RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuştu ve suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Aydın şöyle devam etti: “TC kimlik numarasına kadar tespit ettiğimiz kişiler var. Linç edilerek öldürüldüler. Kesici delici aletlerle boğazları kesiliyor. Adli Tıp raporunda detayları mevcut. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Savcılar ‘Çatışma anında öldülerse bizim yapabileceğimiz bir şey yok’ diyorlar.”

Aydın, görüştüğü savcıların, “Bizim başımızı yakmayın avukat hanım” dediklerini de belirterek, “Ortada bir hukuksuzluk var ve buna müdahale ettiklerinde başlarının yanacağını düşünüyorlar” diye konuştu.

AKP’deki çelişkili açıklamaların ardından Yıldırım: ‘696’da düzeltme yok

AKP’de 696 çelişkileri: ‘Küçük değişiklik olur’, ‘Değişmez’, ‘Taptığımız metin değil’

Akşener için ‘orman kanunu’ yok hükmünde: Korkmuyoruz kardeşim!

AKP’den Gül’e: Resmi görevlilere verilirken rahatsız olmayanları görmek üzücü

Usulca: ‘Özgül ağırlık’ Arınç’tan KHK’yı ‘kaygı verici’ bulan Gül’e ‘retweet’ desteği

Hükümet: Ceza muafiyetine 15 Temmuz öncesi ve 16 Temmuz sonrası dahil değil

Kılıçdaroğlu ‘Ak Saray’ı hatırlattı: Linç edilen erler konusunda söz vermişlerdi

Adalet bakanı, ‘Milis yorumu dayanaksız’ deyip gerekçe açıkladı: Darbe sürmüyor

Bahçeli ‘orman kanunu’nu savundu: Gocunanlar FETÖ’nün kurşun askerleridir

TÜSİAD da ses verdi: 696 sayılı KHK’da ‘gerekli düzeltmeler’ yapılsın

Gül’ün itirazı var: 696 sayılı KHK’daki muğlaklık kaygı verici

CHP ‘696’yı AYM’ye götürüyor: Silahlı çete kurmaya izin veriliyor

‘Orman kanunu’ sadece 15 ve 16 Temmuz için geçerliymiş

Feyzioğlu yeni KHK’dan ‘dehşete düştü’: İnsanlar birbirinin kafasına sıkacak

Akşener ‘sivillere ceza muafiyeti’ için uyardı: Ülkeyi iç savaşa çekmek olur

15 Temmuz ve sonrasında ‘eylemler’e müdahale eden sivillere dokunulmazlık

AYM başkanının ‘eli kolu bağlı’: OHAL KHK’larını iptal yetkimiz yok


Share99
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 100

SON HABERLER

MİT Müsteşarı Fidan’ın atamasının iptali reddedildi

Danıştay, , AKP’den milletvekili adayı olmak için istifa eden ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın itirazı üzerine görevine dönen MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın atamasının iptali için açılan davayı usulden reddetti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...