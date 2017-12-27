Köprüde linç edilen askeri öğrencilerin avukatı: Savcılar ‘Başımızı yakmayın’ dedi

Darbe girişiminde öldürülen askeri okul öğrencilerinin avukatı Kübra Aydın, savcıların kendisine, “Bizim başımızı yakmayın. Yapabileceğimiz bir şey yok” dediğini söyledi.

Sivillere ‘darbe girişimi ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda ceza muafiyeti getiren 696 sayılı KHK’yla ilgili son açıklamayı Başbakan Binali Yıldırım yapmıştı: “Yasada düzeltme yapılmayacak.”

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‘Adli Tıp raporunda detayları mevcut’

Darbe girişiminde öldürülen askeri okul öğrencilerinden Murat Tekin, Ragıp Enes Katran da dahil olmak üzere 48 askeri okul öğrencisinin ailesinin avukatı olan Kübra Aydın, RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuştu ve suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Aydın şöyle devam etti: “TC kimlik numarasına kadar tespit ettiğimiz kişiler var. Linç edilerek öldürüldüler. Kesici delici aletlerle boğazları kesiliyor. Adli Tıp raporunda detayları mevcut. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Savcılar ‘Çatışma anında öldülerse bizim yapabileceğimiz bir şey yok’ diyorlar.”

Aydın, görüştüğü savcıların, “Bizim başımızı yakmayın avukat hanım” dediklerini de belirterek, “Ortada bir hukuksuzluk var ve buna müdahale ettiklerinde başlarının yanacağını düşünüyorlar” diye konuştu.