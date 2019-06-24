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Yaramazlara biraz batar!

Köprüde bir otomobil takla attı: Trafik durma noktasında

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil takla attı. Kazada bir kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.

Cumhuriyet Gazetesi’ndeki habere göre, Adanolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde uzun kuyruklar oluşurken, bölgeye gönderilen trafik ekiplerinin aracı kaldırma çalışmaları sonlandı.

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Kaza 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Avrupa Yakası İstikametinde ilerleyen 34 AEZ 083 plakalı otomobili kullanan Burcu A. henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Suna Zihni’nin kullandığı 61 BU 303 plakalı araca çarparak takla attı. Kazada Burcu A. yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Burcu A. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, takla atan araç çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

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