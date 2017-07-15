Köprüde ’15 Temmuz anması’

Darbe girişiminin yıldönümünde köprüde yapılan anma etkinliğindeki yurttaşlar. (Reuters/Murat Çetinmühürdar)
Yaramazlara biraz batar!
Darbe girişiminin yıldönümünde köprüde yapılan anma etkinliğindeki yurttaşlar. (Reuters/Murat Çetinmühürdar)
Darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılacak anma programı için yurttaşlar toplanmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılacak anma programında konuştu.
Kocaeli Koz gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Yeliz Koray gözaltına alındı.
Eski Hava Kuvvetleri askeri savcısı hakim albay Ahmet Zeki Üçok, 15 Temmuz’un yıldönümünde darbe tehlikesinin halen sürdüğünü savundu.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 15 Temmuz’un yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda darbe girişiminin en önemli nedeni için “Devletimizin Anayasa’da vurgulanan niteliklerinin zaafa uğratılmış ve Atatürk ilkeleri olarak tanımladığımız kuruluş ilkelerinden uzaklaşılmış olmasıdır” dedi.