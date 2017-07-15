Köprüde ’15 Temmuz anması’

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 15 Temmuz’un yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda darbe girişiminin en önemli nedeni için “Devletimizin Anayasa’da vurgulanan niteliklerinin zaafa uğratılmış ve Atatürk ilkeleri olarak tanımladığımız kuruluş ilkelerinden uzaklaşılmış olmasıdır” dedi.