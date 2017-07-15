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Köprüde ’15 Temmuz anması’

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Darbe girişiminin yıldönümünde köprüde yapılan anma etkinliğindeki yurttaşlar. (Reuters/Murat Çetinmühürdar)


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SON HABERLER

Feyzioğlu’na göre 15 Temmuz’un nedeni: Atatürk ilkelerinden uzaklaşıldı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 15 Temmuz’un yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda darbe girişiminin en önemli nedeni için “Devletimizin Anayasa’da vurgulanan niteliklerinin zaafa uğratılmış ve Atatürk ilkeleri olarak tanımladığımız kuruluş ilkelerinden uzaklaşılmış olmasıdır” dedi.

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