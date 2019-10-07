Köprü ve otoyollardan sonra trene de yüzde 20 zam

Tren ve posta ücretlerine zam geldi. Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatı (normal) 71 TL’den 85.50 TL’ye çıktı. PTT de gönderi ücretlerine yüzde 20 zam yaptı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Dün de boğaz köprüleri ve otoyollara yüzde 20 zam gelmiş, boğaz köprülerinden geçiş 10.5 liraya yükselmişti.

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TCDD’nin internet sitesinden alınan bilgilere göre; Ankara-İstanbul (Halkalı ya da Bakırköy) hızlı tren ücreti 96 TL’ye yükseldi. Ankara-Eskişehir ve Ankara Konya hızlı tren bilet fiyatları da 31 TL’den 37.50 TL’ye yükseldi.

Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Posta ücretlerine de zam

PTT de gönderi ücretlerine yüzde 20 zam yaptı. Normal ve diğer gönderi bedelleri, bugünden itibaren yüzde 20 arttı.