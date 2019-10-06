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Yaramazlara biraz batar!

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 20 zam

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere ortalama yüzde 20 zam yapıldı. Zamla birlikte boğaz köprüleri geçiş fiyatı 10.5 liraya yükseldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamada zamların 7 Ekim’den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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KGM’den yapılan yazılı açıklamada, kontrollü otoyol ve Boğaz köprülerinin hizmet ömürlerinin uzatılması amacıyla bakım onarımlarının düzenli olarak yapılabilmesi için, her yıl Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinin, geçen yıl yüzde 33,64 olan enflasyona rağmen 21 aydır artırılmadığı ve ücretlerin ‘asgari düzeyde artırılmasının zorunlu hale geldiği’ belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira, Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 10,50 lira olarak belirlenmiştir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı 3,20 metreden küçük iki akslı araçlar için 10 lira, aks aralığı 3,20 metre ve 3,20 metreden büyük Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için 13,50, 3 akslı her türlü araçlar için 29,50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58,75, 6 ve yukarı akslı araç için 78,25 ve motosikletler için de 4,25 olarak belirlendi.”

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