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Yaramazlara biraz batar!

Köprü geçiş ücretine zam

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bugün itibariyle geçerli olmak üzere köprülere yapılan zammı duyurdu.

Fotoğraf: DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün geçiş ücretleri şöyle:

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SınıfEski tarife (TL)Yeni tarife (TL)
110.513.35
213.517
329.537
458.7573.5
578.2597.76
64.255.25

Osmangazi Köprüsü’nün geçiş ücretleri şöyle:

SınıfEski tarifeYeni tarife
1117.9147.50
2188.65236
3224280
4297.1371.5
5374.9468.5
682.55103

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün geçiş ücretleri de şöyle:

SınıfEski tarifeYeni tarife
121.927.5
229.136.5
354.167.5
4137.3171.5
5170.8213.5
615.3519.9

Araçların sınıf açıklamaları:

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1- Aks aralığı 3.2 metreden küçük iki akslı araçlar

2- Aks aralığı 3.2 metre ve daha büyük, UKOME kararı gereğince geçebilecek ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar

3- 3 akslı her türlü araç

4- 4 ve 5 akslı her türlü araç

5- 6 ve yukarı akslı araçlar

6- Motosikletler

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