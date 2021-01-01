Köprü geçiş ücretine zam

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bugün itibariyle geçerli olmak üzere köprülere yapılan zammı duyurdu.

Fotoğraf: DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün geçiş ücretleri şöyle:

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Sınıf Eski tarife (TL) Yeni tarife (TL) 1 10.5 13.35 2 13.5 17 3 29.5 37 4 58.75 73.5 5 78.25 97.76 6 4.25 5.25

Osmangazi Köprüsü’nün geçiş ücretleri şöyle:

Sınıf Eski tarife Yeni tarife 1 117.9 147.50 2 188.65 236 3 224 280 4 297.1 371.5 5 374.9 468.5 6 82.55 103

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün geçiş ücretleri de şöyle:

Sınıf Eski tarife Yeni tarife 1 21.9 27.5 2 29.1 36.5 3 54.1 67.5 4 137.3 171.5 5 170.8 213.5 6 15.35 19.9

Araçların sınıf açıklamaları:

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1- Aks aralığı 3.2 metreden küçük iki akslı araçlar

2- Aks aralığı 3.2 metre ve daha büyük, UKOME kararı gereğince geçebilecek ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar

3- 3 akslı her türlü araç

4- 4 ve 5 akslı her türlü araç

5- 6 ve yukarı akslı araçlar

6- Motosikletler