Köprü geçiş ücretine zam

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bugün itibariyle geçerli olmak üzere köprülere yapılan zammı duyurdu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün geçiş ücretleri şöyle:
|Sınıf
|Eski tarife (TL)
|Yeni tarife (TL)
|1
|10.5
|13.35
|2
|13.5
|17
|3
|29.5
|37
|4
|58.75
|73.5
|5
|78.25
|97.76
|6
|4.25
|5.25
Osmangazi Köprüsü’nün geçiş ücretleri şöyle:
|Sınıf
|Eski tarife
|Yeni tarife
|1
|117.9
|147.50
|2
|188.65
|236
|3
|224
|280
|4
|297.1
|371.5
|5
|374.9
|468.5
|6
|82.55
|103
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün geçiş ücretleri de şöyle:
|Sınıf
|Eski tarife
|Yeni tarife
|1
|21.9
|27.5
|2
|29.1
|36.5
|3
|54.1
|67.5
|4
|137.3
|171.5
|5
|170.8
|213.5
|6
|15.35
|19.9
Araçların sınıf açıklamaları:
1- Aks aralığı 3.2 metreden küçük iki akslı araçlar
2- Aks aralığı 3.2 metre ve daha büyük, UKOME kararı gereğince geçebilecek ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar
3- 3 akslı her türlü araç
4- 4 ve 5 akslı her türlü araç
5- 6 ve yukarı akslı araçlar
6- Motosikletler