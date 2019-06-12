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Yaramazlara biraz batar!

Köprü geçiş cezalarına af, hurda araca 5 bin lira ek ÖTV indirimi

Hurda araçlarda ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını öngören yasa yayınlandı. 1’inci köprüden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi de hükme bağlandı.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yasayla, 1 Ocak 2019’dan kanunun yürürlüğe girdiği bugüne kadar araç sınıfları itibariyle geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Tebliğ edilmiş cezaların tahsilatından vazgeçilecek.

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Söz konusu cezalar kapsamında bugüne kadar yapılan tahsilatlar 12 Haziran tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde üçüncü ayın sonuna kadar ret ve iade edilecek.

Yasa kapsamında ayrıca, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.

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