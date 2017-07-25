15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında yaşanan kazada ‘Altın elbiseli adam’ lakaplı ünlü motosikletçi Barkın Bayoğlu ve motosikletiyle çarptığı Buğra Erdem adlı yurttaş hayatını kaybetti.
Sözcü’de yer alan habere göre Anadolu yakasından gelen Bayoğlu yönetimindeki motosiklet, köprü çıkışında araçlarını park edip yürümeye başlayan iki kişiden Erdem’e çarptı.
Erdem olay yerinde yaşamını yitirirken, ambulansla hastaneye kaldırılan Bayoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ünlü motosikletçi 31 Ağustos 2016’da da Şile yolunda arkadaşı Fuat Domaniç’le kaza geçirmiş, iki isim yaklaşık 160 kilometre hızla ilerlerken çarpışmıştı.