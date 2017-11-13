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Kopenhag’daki teyakkuz kısa sürdü: AtlasGlobal’in uçuşları normale döndü

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Danimarka’da Türk hava yolu şirketi AtlasGlobal’e gelen ihbar sonrası polis teyakkuza geçti. Tehdidin olmadığının anlaşılması üzerine uçuşlar normale döndü.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Kopenhag havalimanındaki dokuz çıkış kapısını kapatan Kopenhag polisi, havalimanındaki şüpheli olayı araştırdıklarını duyurdu.

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Polisler bir uçağın da kalkışını engelledi.

AtlasGlobal uçuşlara dair kendilerine gelen bir ihbar sonrası emniyet birimleriyle iletişime geçtiklerini duyurdu.

Şirket şu bilgileri verdi: “Gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, emniyet birimlerinin incelemeleri tamamlanmıştır. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Kopenhag’daki uçuş operasyonlarımızın rutin seyrine döndüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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