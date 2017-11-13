Kopenhag’daki teyakkuz kısa sürdü: AtlasGlobal’in uçuşları normale döndü

Danimarka’da Türk hava yolu şirketi AtlasGlobal’e gelen ihbar sonrası polis teyakkuza geçti. Tehdidin olmadığının anlaşılması üzerine uçuşlar normale döndü.
Kopenhag havalimanındaki dokuz çıkış kapısını kapatan Kopenhag polisi, havalimanındaki şüpheli olayı araştırdıklarını duyurdu.
Polisler bir uçağın da kalkışını engelledi.
AtlasGlobal uçuşlara dair kendilerine gelen bir ihbar sonrası emniyet birimleriyle iletişime geçtiklerini duyurdu.
Şirket şu bilgileri verdi: “Gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, emniyet birimlerinin incelemeleri tamamlanmıştır. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Kopenhag’daki uçuş operasyonlarımızın rutin seyrine döndüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.”