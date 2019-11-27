Köpeklerine ağaçtan zorla indirdikleri kediyi parçalatan 18 yaşından küçük üç kişi gözaltında

İstanbul’da Maltepe sahilinde köpeklerle gezen iki kişinin, ağaçta mahsur kalan bir kediyi, ağacı sallayarak ve kemerle vurarak düşürüp, biri pitbull cinsi iki köpeğe parçalatması, büyük tepkiye neden oldu. Kediye yapılan vahşet görüntülerinin, bu kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılmasınının ardından harekete geçen polis, olayla ilgili olarak yaşı 18’in altında üç kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraflar: DHA

Hayvanseverlerin de büyük tepkisini çeken olayda, görüntüleri izleyen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mobil park polisleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medya hesaplarını takibe alan polis, kısa sürede olayla ilişkili üç kişiyi gözaltına aldı. Yaşları 18’den küçük olan, vahşet anlarını kaydeden, köpeği dolaştıran ve köpeğin sahibi olmak üzere toplam üç kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi.

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Sağlık kontrollerinin ardından köpek sahibi F.U, sosyal medya için çekim yapan M.A ile görüntülerde yer alan F.D., Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Köpekler ise Maltepe Hayvan Barınağı’na götürüldü.