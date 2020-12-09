Köpeklerin yaşadığı kulübe yakıldı, dokuz yavru öldü

Konya’da hamile sokak köpeği için inşa edilen kulübe ateşe verildi. Dokuz yavru köpek öldü.

Fotoğraflar: AA

Karatay ilçesindeki Aslım Caddesi’nde bulunan boş araziye, hayvanseverler tarafından bir kulübe yapıldı. Hamile köpek burada doğurdu.

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Ancak geçen pazartesi günü köpeklere yiyecek götüren Fadim Göbel, kulübenin ateşe verilerek yakıldığını fark etti. Göbel, doğuran köpeğin 10 yavrusundan dokuzunun yanarak öldüğünü gördü.

10 yılı aşkın süredir bölgedeki hayvanları beslediğini anlatan Göbel, şunları söyledi: “Köpeğimiz doğum yapacağı için buraya bir kulübe yaptık. Kulübe 10 yavru köpekle beraber yakıldı. 10 bebekten bir tanesi kurtuldu, dokuz tanesi yanarak can verdi. Anne sadece bir tane bebeğini kurtarabildi. Ben bu olayın kasten yapıldığını düşünüyorum. Sadece kulübenin olduğu yer yakılmış. Bu nasıl vicdan? Nasıl merhamet? Bu nasıl bir insanlığa sığar?”

Anne köpeğin sırtında ve iki arka patisinde yanık izleri bulunduğu, yavruda da küçük çapta yanık olduğu öğrenildi.