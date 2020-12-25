Köpeklerin ses tellerini kesen kişiye 127 bin 920 lira para cezası

Ankara’da bir apartmanın bodrum katında 68 köpeği uygunsuz koşullarda tutulan Cangül Ç.’ye 127 bin 920 lira para cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Keçiören ilçesinde apartmanın bodrum katında kafeslerde uygunsuz koşullarda beslenen 68 köpekten 39’unun ses telleri kesilmişti.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, köpekleri Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Görevlilerden bilgi alan Altınok, şunları söyledi: “Çıkan raporda bir vahşilik var ve canların ses tellerine defalarca müdahale edildiği gözüküyor. Bir daha hayatları boyunca havlayamayacaklar. Rapordan sonra cumhuriyet savcılığına gideceğiz ve suç duyurusunda bulunacağız ve davayı sonuna kadarda takip edeceğiz.”

Altınok ayrıca, hayvanlar arasında sahiplendirilmeye elverişli 20 köpeğin 6 Ocak 2021’deki törenle sahiplendireceğini belirterek şunları aktardı: “Köpeklerimizi sahiplenmek için 15 bin müracaat oldu. Bu talepleri arkadaşlarımız elediler, 350 talebe kadar düşürdüler. Şimdi ev taramaları yapıyorlar. Noter huzurunda 20 canı 6 Ocak’ta Neşet Ertaş Kültür Merkezinde sahiplendireceğiz.”