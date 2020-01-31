Köpekleri zehirli etle öldüren kasap korktuğu için yapmış!

Ankara’da altı köpek ve 14 güvercini zehirli et vererek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kasap, fare zehri karıştırdığı tavuk ve kırmızı et parçalarıyla hayvanları öldürdüğünü itiraf etti.

Fotoğraf: DHA

Geçen salı günü Sincan ilçesi Menderes Mahallesi’nde bulunan Nacip Fazıl Parkı’nda bulunan hayvanları beslemek için gidenler, iki sokak köpeğinin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen köpekler kurtarılamamıştı. Bir gün sonra aynı parkta dört köpek ve 14 güvercinin de aynı şekilde öldüğü görüldü.

Reklam

Bölgedeki hayvanseverlerin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis hayvanları kasaplık yapan evli ve iki çocuk babası İsmail K.’nın zehirlediğini belirledi.

İsmail K., polisteki sorgusunda kasap olarak çalıştığı Ayaş’taki dükkanda iş yerine sürekli giren farelerin öldürülmesinde kullandıkları toz zehri tavuk ve kırmızı et parçalarına karıştırarak hayvanlara verdiğini itiraf etti. İsmail K., kendisi ve çocuklarının sokak köpeklerinden korktuğu için eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. Adliyeye sevk edilen İsmail K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Parkta köpek zehirleyenlere 10’ar yıl hapis verilmişti

Bu hafta başında Ankara’da yine parkta yaşayan sokak köpeklerini zehirleyerek öldüren üç kişinin yargılandığı davada ‘sahipli hayvanı öldürmek’ ve ‘çevreyi kasten kirletmek’ suçlarından 10’ar yıl hapis cezası verilmişti.