Köpekleri sürükleyen iki sürücü 773’er lira cezayla kurtuldu

İzmir’de köpeklerini arabalarının arkasına bağlayıp yolda sürükleyen iki sürücüye 773’er lira para cezası verildi.

Bergama’da sürüklenen köpek. Fotoğraf: DHA

İlk olay Menderes ilçesinde geçen ay yaşandı. K.Ş. köpeğini evden tarlaya götürürken koltuklarının kirlenmemesi için aracın arkasına bağlayıp yolda sürükledi. Kilometrelerce yolda koşturulan köpek bitkin düştü, zaman zaman da yerde sürüklendi.

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Bu anlara tanık olan arkadan gelen sürücüler, görüntüyü cep telefonlarından çekip sosyal medyada paylaştı. Jandarma da aracın plakasından K.Ş.’ye ulaştı.

Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolu üzerinde yaşanan diğer olayda ise M.H., köpeğini boynundan aynı şekilde iple otomobilinin arka tamponuna bağlayıp kilometrelerce sürükledi. Hayvanın eziyet çektiği anları da yine arkadan gelen bir TIR’ın şoförü görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Tepkilerin ardından jendarma ekipleri köpeğin sahibi M.H.’ye ulaştı.

Menderes’te tepki çeken olay böyle görüntülenmişti.

Her iki olaydan sonra da köpeklere el konudu, bakımlarının yapıldı.

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İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri tarafından, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan, K.Ş. ve M.H.’ye 773’er TL para cezası verildi.

Sürücüler bu cezayı ödememeleri halinde faiziyle birlikte icra yoluyla tahsilat yapılacak.



