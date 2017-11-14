Köpekleri öldürülen çift, hayvan hakları yasası için kampanya başlattı

Sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana, köpekleri Django ve Pamuk’un zehirlenerek öldürülmesinden sonra ‘hayvan haklarının gerçekten korunduğu bir yasa teklifinin kabul edilmesi için’ kampanya başlattı.

Köpeklerini Bozburun’daki evlerinin bahçesine gömen çiftin, Django ve Pamuk’u zehirlediğini iddia ettiği komşularıyla ilgili başlattığı hukuk mücadelesi de sürüyor.

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Genç çift komşuları tarafından silahlı tacize uğradıklarını da öne sürmüş, uzaklaştırma kararı aldırmak üzere mahkemeye başvurmuştu.

Hürriyet’ten Ayşe Arman’a konuşan Edhem Dirvana, köpeklerinin katledilmesiyle ilgili ayrıntıları anlattı: “‘Ben yapacağımı bilirim. Bunların köpeklerini zehirleyeceğim!’ demiş. Ertesi gün de bizim köpeklerimiz zehirlendi…

Jandarmanın daha sonra bahçede yaptığı aramada da domuz zehrine bulanmış tavuk parçaları tespit edilmiş.

“Su götürmeyecek şekilde her şey, dijital olarak kayıtlı” diyen Dirvana, komşunun jandarma tarafından alınıp sorguya çekildiğini, daha sonra götürüldüğü Marmaris’te, nöbetçi mahkeme tarafından salıverildiğini söyledi.

Genç çift ‘hayvan haklarının gerçekten korunduğu bir yasa teklifinin kabul edilmesi için’ kolları sıvamış.

“En azından bu yasa çıkarsa artık hayvanlara yapılanların bir cinayet, yapanların da cani ve katil olduğu kabul edilir” diyen çift, TBMM’ye hitaben bir imza kampanyası başlattı.