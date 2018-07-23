Köpekleri Güneş çarpmasından koruma yolları

Tüm Türkiye ‘bunaltan’ sıcakların etkisinde. Termometreler 30 dereceyi gösterirken sıcak hava insanlar kadar köpekleri de etkiliyor.

Peki köpekleri Güneş çarpmasından nasıl koruyabiliriz?

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The Urban Melody’den Ezgi Doğanay Akşit’in aktardığına göre Güneş çarpması insanlara nazaran köpeklerde daha hızlı gerçekleşiyor.

Yere yığılma, çok fazla soluma, burun ya da ağzından akıntı gibi belirtiler, Güneş çarpmasına işaret. Bu halde bir köpek görülürse, mutlaka serin bir alana götürülmeli. Çok soğuk su yerine tüyler ıslatılmalı ve veteriner aranmalı.

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Ancak bundan da önemlisi, Güneş çarpması yaşanmadan köpeği korumak. Bunun için de birkaç basit adım işe yarayabilir.

Neler yapılmalı?

Akşit, köpekleri korumak için önerileri şöyle sıralıyor:

* Araçların içi, insanlar gibi terletip soğuyamayan köpekler için ‘fırın gibi’ olabilir. Dışarısı 22 derece olsa da bir saatte aracın içi 47 dereceye kadar çıkabilir. Çok kısa süreli olsa bir köpek araçta bırakılmamalı.

* Gezmeye çıkarıldığında, köpeğin daima temiz suyu olsun.

* Köpeği sabah ya da akşam görece serin saatlerde yürüyüşe çıkarın. Eğer yürüyüş sırasında fazla sıcak geldiğine dair belirtiler görürseniz durun, dinlenin ve su verin.

Patilere dikkat

* Özellikle bull breed, boxer ve pug gibi kısa burunlu cinslere, yaşı büyük olanlara ve kilosu fazla köpeklere fazladan dikkat edin.

* Köpeklerin patileri sıcak kaldırımda yanabilir. Eğer elinizi yere koyunca yanacak derecede sıcaksa, bu demek oluyor ki köpeklerin patisi için de sıcak.

* Eğer her zaman yaptığınız uzunlukta bir yürüyüş için fazla sıcaksa, yürümek yerine köpeğinizin kafasını meşgul edecek otur-kalk oyunlarıyla ona basit egzersiz yaptırabilir ya da yeni numaralar öğretebilirsiniz.

* Denizden sonra köpeğinizin üstüden tuz ve kumu temizleyin ki derisi kuruyup rahatsız olmasın.

* Yüzmek, köpekler için harika egzersiz. Özellikle de sıcak havada yürüyüşten çok daha iyi. Ancak köpek yüzmeyi sevmiyorsa zorlanmamalı.