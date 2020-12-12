Köpekler zehirli iğneyle öldürüldü, belediye çalışanları açığa alındı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde üç sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesi sonrası, belediyenin Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nün tüm çalışanları açığa alındı.

Fotoğraf: AA/DHA

Yahyakaptan Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde üç farklı bölgede, uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülmüş üç sokak köpeği bulundu.

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Mahalleli, sokaklardaki diğer köpekleri kontrol ederken çok sayıda uyuşturucu iğne kapsülü bulundu. Kapsüllerin teslim edildiği polis, olayı araştırmaya başladı.

Herkes açığa alındı

İzmit Belediyesi’nin yazılı açıklamasında, “Soruşturma tamamlanana kadar, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışanları açığa alınmış olup tüm çalışmalarına ara verilmiştir” dendi.

Açıklamada, ‘soruşturma neticesinde, ihmali bulunan kim varsa gereken her türlü girişimin titizlikle yerine getirileceği’ kaydedildi.