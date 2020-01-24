Köpekler üşümesin diye ‘dağları delen’ belediye başkanı şimdi de köy kurdu

Sokak köpekleri için dağa 65 oyuk açtırarak yuva yapan Niğde’nin Çiftlik ilçesi Belediye Başkanı Serkan Güzel aynı alana kulübeler yaptırarak ‘Köpek Köyü’ haline dönüştürdü.

Fotoğraf: DHA

Başkan Güzel geçen kış kızlarıyla gece sokak köpeklerine yem vermek için gittiği, Çiftlik-Yeşilgölcük arası bin 600 rakımlı Selekin mevkisindeki eski çöplük alanında hayvanların üşüdüğünü görünce bu yıl hayvanların çetin geçen kış aylarında üşümemesi için yamaca yaklaşık 65 oyuk açtırmıştı.

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Kulübeleri lise öğrencileri yaptı

Ardından ilçede bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi ile ortak projeye imza atıldı. Öğrenciler okul atölyesinde malzemelerini belediyenin karşıladığı 10 köpek kulübesi yaptı. Yapılan kulübeler öğrencilerin yardımıyla sokak köpeklerinin yaşadığı bölgeye yerleştirildi.

Belediye işlerinden vakit buldukça köpeklerle ilgilenen, onları elleriyle besleyen Başkan Güzel köpeklerin yaşadığı alanı ‘Köpek Köyü’ ilan ettiklerini belirterek haftanın yedi günü köpeklerin beslendiğini söyledi.

Başkan Güzel şunları söyledi:”Yurtlardan, hastaneden, lokantalardan yemek artıklarını, fırınlardaki artan bayat ekmekleri ve belediye olarak mama desteğini haftanın beş gün veriyoruz. İki gün de hayvanseverler buraya gelerek hayvanları besliyor.”