Köpekler, ‘corona’nın kokusunu almaları için eğitilecek

Britanya’da, “Bazı kanser türleri, sıtma ve Parkinson gibi hastalıkların kokusunu almak üzere eğitilen köpekler Covid-19’un da kokusunu alabilir mi” sorusuna yanıt bulmak için deney süreci başlatılıyor.

Fotoğraflar: BBC

Sürecin ilk aşamasını başkent Londra’daki Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, Durham Üniversitesi ve Medical Detection Dogs adlı, köpekleri tıbba destek amaçlı koku almaları yönünde eğiten dernek yönetecek. Hükümet, projeye 500 bin sterlinlik (4.17 milyon lira) fon sağlayacak.

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Labrador ve cocker spaniel cinsi köpeklerin, hastalık belirtisi görülmeyen kişilerin virüsü taşıyıp taşımadığını anlayıp anlayamayacağı araştırılacak.

Londra’daki, hastalığa yakalanan ve yakalanmayan Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarının kullandığı maskelerden ağız ve burun yoluyla salgılanan koku örnekleri toplanacak. Sonra, saatte 250 kişinin örneğini inceleyebileceği tahmin edilen ‘Covid-19 köpekleri’ne eğitim verilecek.

İlk aşamada, adları Norman, Digby, Storm, Star, Jasper ve Asher olan altı köpek virüsü tanıma konusunda eğitilecek. Eğitim süresi altı ila sekiz hafta sürecek.

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Üç aylık deney süresi tamamlanınca da köpeklerin corona virüsünün kokusunu alma konusunda işe yarayıp yaramadıklarına karar verilecek.

Bilim insanları, olumlu sonuç alınırsa, erken bir uyarı şansı elde edileceğini belirtirken, hastalığın kokusunu alan köpeklerin, havalimanı gibi ülkeye giriş noktalarında ve test yapılan merkezlerde kullanılabileceği vurgulandı.

Medical Detection Dogs’un kurucularından Dr Claire Guest, köpeklerin geçmişte kendileri tarafından bazı hastalıklar konusunda eğitildiğini anımsatarak Covid-19’un kokusunu alacağından emin olduğunu ifade etti.

Londra Hijyen ve Tıp Okulu’ndan Prof. James Logan ise şunları söyledi: “Geçmişteki çalışmalarımızda köpekleri belirgin bir kokusu olan sıtmayı teşhis etmeleri konusunda başarıyla eğitmiştik. Aynı şeyi Covid-19 için de yapacağız.”