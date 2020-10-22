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Yaramazlara biraz batar!

Köpek yavrusu yeşil tüylü doğdu: Adı Fıstık kondu

İtalyan adası Sardinya’da bir çiftçi, doğum yapan köpeğinin yavrularından birinin yeşil olduğunu görünce gözlerine inanamadı.

Fotoğraflar: Reuters

Cristian Mallocci’ye ait köpeğin beş yavrusun biri olan yeşil köpeğe ‘Pistachio’ (Fıstık) adı verildi.

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Köpeklerde yeşil renkli tüylerle doğum son derece nadir görülen bir durum. Açık renkli yavruların annenin rahmindeyken biliverdin adı verilen yeşil bir pigmentle temas etmesi nedeniyle olduğu düşünülüyor. Aynı pigment deride oluşan morluklara yeşilimsi rengi veriyor.

Ancak Pistachio hep yeşil kalmayacak. Doğduğu anda parlak yeşil olan tüylerinin rengi giderek açılmaya başladı bile. Büyüdükçe yeşil renk solarak kardeşlerinin tüy rengine dönüşecek.

Mallocci yeşil rengin şans ve umut sembolü olduğunu, salgın nedeniyle zor günler geçiren dünyada insanları gülümsetmek için Pistachio’nun böyle doğmuş olabileceğini söyledi.

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Diğer yavrular için başka yuva bulan Mallocci, Pistachio’yu kendi büyütecek.

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