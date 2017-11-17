Köpek sahiplerinin kalp riski yüzde 36, ölüm riski yüzde 15 az: En iyisi teriyer

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Evinde köpek bulunanların diğer insanlara göre daha sağlıklı olduğu ortaya konuldu.

İsviçre Uppsala Üniversitesi’nce yürütülen araştırmada 40 ila 80 yaşlarındaki 3.5 milyon kişinin sağılık ve ölüm istatistikleri 12 yıl boyunca kayıt altına alındı.

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Epidemiyoloji profesörü Tove Fall, köpek sahibi olmanın kalp rahatsızlığı riskini yüzde 36 azaltırken, köpek besleyen insanlarda kalp rahatsızlığı sebepli ölümlerin yüzde 15 daha az gerçekleştiğini söyledi.

Fall, köpeği bulunan insanlar ve yalnız yaşayan insanların sağlık durumları arasında büyük bir fark olduğunu söyledi ve ekledi: “Kişilerin sağlık durumları tek başlarınayken daha çok değişiklik gösteriyor. Eğer evinizde köpek bulunuyorsa, yalnız yaşamanın etkilerini dengeliyorsunuz. Teriyer, retriever ve tazı gibi av köpekleri besleyen insanlar en düşün kalp krizi riskine sahip.”

İstatistik sonuçları, köpeklerin yalnız yaşayanlara oranla stresinin ve insanları daha sağlıklı bir yaşam tarzı için motive etmesine bağlanıyor.