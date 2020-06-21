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Yaramazlara biraz batar!

Köpek nedeniyle tartıştığı postacının kulağını ısırıp kopardı

Karaman’da bir kişi, tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı.

Fotoğraf: DHA

Postacı Onur Kızıl, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı sokakta bir adrese gitti. Kızıl, apartmana girmeden önce 19 yaşındaki Sezai Ç.’den köpeğini tutmasını istedi, tartışma çıktı.

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Sezai Ç., 25 yaşındaki Kızıl’ın sağ kulağını ısırarak kopardı. Kızıl, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince kopan kulağıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kızıl, ilk tedavisinin ardından Konya’daki hastaneye sevk edildi.

Sezai Ç. de polis tarafından gözaltına alındı. Köpeğin, Sezai Ç.’nin akrabasına ait olduğu ve birlikte besledikleri öğrenildi.

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