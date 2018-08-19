Köpek kediyi emziriyor: Toprak, Tekir’i ‘evlat edindi’

Antalya’nın Kumluca ilçesinde ‘Topak‘ adlı iki yaşındaki köpek, annesi gibi sahiplendiği yavru kediyi emziriyor.

Kumluca’ya bağlı Beykonak Mahallesi’nde çiftçi Fikret Karagünlü, kısa süre önce yavru bir kedi sahiplendi. ‘Tekir’ adını verdiği hayvanı mamayla beslemeye başlayan Karagünlü, bir süre sonra köpeği Topak’ın kediyi emzirdiğini fark etti. Bugüne kadar hiç yavrulamayan fino cinsi köpek, kediyi anne gibi koruyup kolluyor.

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Fikret Karagünlü şunları söyledi: “Yedi yaşımdan beri evimizde kedi ve köpek beslerim. 30 yıldır evimizin önünden hiç kedi, köpek eksik olmadı. Tekir’i 2 veya 3 ay önce yavruyken aldım. Önce mamayla besliyorduk. Sonradan Topak’ın emzirdiğini fark ettik. Topak, Tekir’i yavru gibi görüp emzirdi. Ona sahip çıkarak korudu. İki düşman için ‘Kediyle köpek gibi’ derler. Bizim kedi ve köpeğimiz bu deyimin tam tersini yaşıyor. Sürekli oynayıp, birlikte zaman geçiriyorlar. Birisi kaybolsa, birbirlerini arıyorlar. Kedi miyavlasa, köpek neredeyse koşarak yanına geliyor. Kediyi kucağıma alıyorum, köpek tedirgin oluyor. Yavrusu gördüğü kediye zarar vereceğimden korkuyor.”