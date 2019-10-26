Köpek gezdirerek ayda 5-6 bin lira kazanıyorlar

Köpek beslemenin, onu evdeki ses, nefes olarak görmenin insanın hayatına olumlu katkısı olduğu bir gerçek. Ancak, bakımları zor. Bu nedenle özellikle çalışan köpek sahipleri mutlaka her gün dışarı çıkarılmaları gereken köpeklerinin sorumluluğunu başkalarıyla paylaşıyor. ‘O başkaları’ da bu işten para kazanıp evini geçindiriyor. İstanbul’da köpek gezdirenlerin bazılarının geliri ayda 5-6 bin lirayı buluyor.

Fotoğraflar: DHA

Bostancı’da, günde 1-2 saat köpek gezdiren, bakımlarını yapan ve onlarla oynayan Onur Karavılkov köpeklerin bir şekilde enerjisini atıp rahatlaması gerektiğini, enerjisini atamayan köpeklerin davranış problemleri yaşayarak halı, kitap parçaladığını ve depresyona girdiğini belirtiyor.

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Dört yıldır köpek gezdiriciliği yapan Karavılkov, bu işe nasıl başladığını şöylen anlatıyor: “Grafik tasarımcısıydım. Daha sonra mesleği bıraktım. Hayvanlarla daha iyi anlaştığımı gördüm. İlk başlarda zor oluyordu. Çok fazla yürümek zorundasınız.Köpek arkadaşımı alıyorum, 1-2 saat gezdiriyorum, tabii siz de yürüyorsunuz. O yorulunca sizde yoruluyorsunuz. Ancak şu an 100’e yakın müşterim var.”

Karavılkov, şehir hayatında gittikçe yalnızlaşan insanların hayatlarındaki duygusal açığı kapatmak için köpek sahibi olduklarının ve bunun yanlış olduğunun da altını çizerek şöyle devam ediyor: “Bazen 6-7 saat yürüyorum. Bu meslekte kendinize iyi bakmanız lazım. Çok çabuk hasta olunabiliyor, hava her zaman güzel olmuyor, yağmurlu ve soğuk havalarda sabah erkenden uyanmanız gerekiyor. Köpekleri enerjilerine göre gezdiriyorum. Birisi çok enerjiktir, birisi agresiftir, bunları dengelemek lazım.”

Bir başka köpek gezdiricisi Hikmet Kaya ise sevimli dostlarını önce sabah sonra da akşam gezdirdiğini belirterek, “Çalışma şartlarımıza göre aylık 5-6 bin lira kazanıyoruz” diyor.

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Beş aydır bu işi yapan Türkmenistan uyruklu Beyken Emir Pulum ise iki arkadaşıyla toplam 35 köpek gezdiriyor ve ortalama üç bin lira kazanıyor.

Dört yıldır geçimini köpek gezdirerek sağlayan Gamze Pekçeçınar, “Hayvanları çok seviyorum. Kendi köpeklerim de var. Filmlerde köpek gezdirenleri görürdüm ‘Ne güzel iş’ derdim. Şimdi kendim bu işi yapıyorum. Köpeklerin ihtiyaçlarını, psikolojilerini iyi biliyorum” diyor.