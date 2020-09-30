Köpek dövüştüren üç kişiye para cezası

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, köpek dövüştürdüğü belirlenen üç kişiye 947’şer lira ceza verildi.

Fotoğraf: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Kemerburgaz’da kangal köpeklerinin bahis için dövüştürüldüğü ve bir internet sitesinin bu amaçla kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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22 Eylül’de saat 15:30 sıralarında N.B., H.B. ve M.S’nin kangal köpeklerini dövüştürdükleri tespit edildi.

Şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında para cezası kesilirken bahis amacıyla hayvan dövüştürdüklerine dair delil elde edilemediğinden adli işlem yapılmadığı bildirildi.