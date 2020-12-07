Köpek balığı saldırısına uğrayan genç kıyıya yüzdü, 300 metre yürüyüp yardım istedi

Avustralya’da, Kanguru Adası açıklarında sörf yapan bir kişi, köpek balığı saldırısına uğradıktan sonra kıyıya yüzdü ve 300 metre yürüyerek yardım istedi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Pazar günü köpek balığı saldırısına uğrayan 29 yaşındaki genç kıyıya vardıktan sonra en yakındaki otoparka kadar yürüdü. Orada araçlarıyla sörf yapmak için plaja giden iki paramedik tarafından ilk müdahalesi yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.

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Adı açıklanmayan gence müdahale eden paramediklerden Michael Rushby, “Bacağının arkasından, sırtından yaralanmış ona rağmen yardım isteyebileceği noktaya kadar ulaşmayı başarmış. Ben ilk kez köpekbalığı saldırısına uğrayan birine müdahale ettim” dedi.

Hasta yatağından elyazısıyla mektup yazıp sosyal medya hesabından paylaşan genç, kurtulmasına yardımcı olan herkese teşekkür etti.

Darbe aldığı anı, “Kamyon çarpmış gibi oldum. Köpek balığı bir anda göründü ve yok oldu” diyerek anlattı ve kurtulduğu için kendisini çok şanslı hissetttiğini söyledi.