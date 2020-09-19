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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da bir kişiye köpeğini gezdirirken sokak kedisinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle para cezası

İstanbul Bayrampaşa ilçesinde yaşayan bir kişiye, köpeğini gezdirirken, bir sokak kedisinin yüksekten düşerek ölmesine neden olduğu gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre Y.D., Yenidoğan Mahallesi Emintaş Sanayi Sitesi’nde köpeğiyle bir sokak kedisinin üzerine doğru yürümeye başladı.

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Köpekten korkan kedi, sitedeki korkuluklara tırmanarak kaçmaya çalıştı ve yüksekten düşerek öldü.

Yaşanan olay çevreki birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu görüntüleri sosyal medya hesabından izleyen Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel’in talimatıyla köpeğin sahibi Y.D.’ye Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği’nde idari işlem yapılarak para cezası verildi.

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