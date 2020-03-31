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Yaramazlara biraz batar!

‘Köpeğine otomobil kullanmayı öğretirken’ kazaya sebep olan ABD’li tutuklandı

ABD’nin Washington eyaletinde otomobilinin sürücü koltuğuna ‘köpeğini’ oturtarak kazaya sebebiyet veren bir kişi tutuklandı. Polis, tutuklanan araç sahibinin, “Köpeğime otomobil kullanmayı öğretiyordum” dediğini açıkladı.

Fotoğraf: CNN International

Washington eyalet devriyesi sözcüsü, söz konusu aracın aşırı hızlı seyrederken iki otomobile çarptığını, ikisinde de durmayıp kaçtığını, kimsenin yaralanmadığını söyledi.

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Sözcü, çok sayıda kişinin 911’i arayarak, ‘bir sürücünün’ son derece dikkatsiz, hatalı araç kullandığı ve hız yaptığı yönünde ihbarda bulunduğunu anlattı. İhbar üzerine aracın peşine düşen devriye ekiplerinin sürücü koltuğunda bir pitbull’un oturduğunu gördüğünü söyleyen sözcü, “Aracın saatte 175 kilometre hız yaptığı ayrıca yaya ve bisikletlilere ayrılan kısma girdiği belirlendi. O sırada orada kimsenin olmaması mucize” dedi.

Araç sahibinin tutuklandığı sırada kendilerine, köpeğine otomobil kullanmayı öğretmeye çalıştığını, “Keşke başarabileseydim” dediğini anlatan devriye ekibindeki memurlar, “Bu kadar yıllık meslek hayatımızda böyle bir şeye tanık olmadık” dedi.

Köpeğin bir hayvan barınağına götürüldüğü, aracın yoldan çekildiği belirtildi.

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