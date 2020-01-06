Köpeğin kulağını kesip çuval içinde dernek kapısına bıraktılar

Gaziantep’te kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yavru bir köpeğe kulağı kesilerek işkence edildi.

Tedavi edilen yavruya ‘Hayat’ ismi verildi. Fotoğraf: DHA

Dün sabah saatlerinde çuvala konularak Canlı Hayatı İyileştirme Derneği’nin avlusuna bırakılan yavrunun uğradığı darbeler nedeniyle de yüzünde derin yaralar oluştuğu görüldü.

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‘Hayat’ adı verilen yavru köpeği kontrol eden veteriner Gamze Sezer şu bilgileri verdi: “Hayvanın kulağını kesmeye çalışmışlar ama kafasını kesmişler. Daha sonra sanırım korktukları için dikmeye çalışmışlar. Ciddi bir iltihap oluşmuş. Yavru köpeğe deri nakli gerekiyor. Biz elimizden geleni yaptık. Umarım şansı yanında olur”.

Hayat’ın ileri tedavisi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne gönderileceği belirtildi.