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Yaramazlara biraz batar!

Köpeğin çöp kamyonunda ezildiği iddiası: Belediye rehabilite ediyormuş

 

Nevşehir’de bir köpeğin çöp kamyonuna atılarak öldürüldüğü iddia edildi.

Acıgöl ilçesinde vatandaşlarca çekilen bir videoda, belediye görevlisi olduğu iddia edilen iki kişi, köpeği sopalarla çöp kamyonunun arkasına sokmaya çalışıyor. Köpek ise çöp kamyonundan çıkmaya çalışıyor.

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Video sosyal medyada ‘bir köpek çöp kamyonunda ezilerek öldürüldü’ iddiasıyla yayıldı.

TV8 canlı yayınında açıklama yapan Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ise “Her zamanki gibi asılsız bir haber asılsız bir ihbar” dedi.

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‘Hayvan yakalama aparatı’

Görüntüdeki kamyonun ‘çöp kamyonu olmadığını’ hayvan toplamakta kullanılan bir araç olduğunu iddia eden Ertaş, şunları söyledi: “Bir tane hafif yaralanmış hayvan sokakta vatandaşa saldırgan tavırlar sergilerken yatsı namazına gitmekte olan bir vatandaş belediyeye ihbarda bulunuyor ve gerekli işlemin yapılması isteniyor. Vatandaşların ve sokak hayvanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla arkadaşlarımız müdahale ediyor. Müdahale konusunu tasvip etmiyoruz. Kesinlikle öldürülme yok. Görüntüyü detaylı incelerseniz arkadaşımızın elinde bir hayvan yakalama aparatı var. Hayvan yakalama aparatıyla hayvanı rahatsız etmeden yormadan almak isterler. Görüntülerdeki çöp öğütücü değil. Arkasındaki kapaktan dolayı hayvanlarımız dışarı çıkmasın diye bir kapağı var. Kapak kapatılırken hayvanın tırnağına dahi zarar gelmiyor. Hayvanı serbest bıraktık. Ufak tefek yaraları tedavi edilip doğal ortamına bırakıldı. Onu yakalamaktaki o muameleyi yapan arkadaşlarımızla ilgili idari soruşturma başlatıldı. Hayvanın itlaf edildiği yanlıştır.”

Nevşehir belediyesi: İlgimiz yok

Nevşehir belediyesi de görüntüyle alakası olmadığını bildirdi: “Olayın belediyemiz sınırları içerisinde gerçekleşmediği ve görüntüdeki şahısların ve çöp kamyonunun Nevşehir belediyesiyle hiçbir ilgisinin olmadığı anlaşılmıştır.”

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