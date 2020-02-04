Köpeği zincirle bağlayıp arabanın arkasından sürüklemenin cezası 842 lira

Adıyaman’da otomobiline zincirle bağladığı köpeği sürükleyen Hüseyin Balıkçı’ya 842 lira para cezası uygulandı. Balıkçı’ya başka bir ceza verilmedi.

Fotoğraf: DHA

Gölbaşı’na bağlı Ozan köyü yakınlarında Balıkçı yönetimindeki 07 LE 282 plakalı otomobilin arkasına zincirle bağladığı köpeği koşturduğunu gören bir kamyon şoförü, cep telefonuyla o anları kayda aldı. Kamyon şoförü, takip ettiği Balıkçı’yı durdurup tepki gösterdi ve durumu polise bildirdi. Emniyete götürülen Balıkçı ifadesinde, köpeğin kendisine ait olduğunu ve köye götürdüğünü belirtti.

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Köpeğe işkence eden Balıkçı hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem yapıldı.