Köpeği yakan adam serbest: Çocuklara kuduz geçmesin diye yaptım

Diyarbakır’da bir köpeği yakan şüpheli, “Çocuklara hastalık geçmesin diye yaptım” dedi. Şüpheli serbest bırakıldı.

Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda önceki gün yakılmış halde bir köpek ölüsü bulunmuştu.

Reklam

Diyarbakır başsavcılığının soruşturması kapsamında, Bağlar Belediyesi Yeniköy Mezarlığı ve Parkı’nda görevli M.A., köpeği kendisinin yaktığını söyledi.

Gözaltına alınan M.A., ifadesinde şunları anlattı: “Ben köpeği bulduğumda ölmüştü. Ağzından salyalar akıyordu. Yan tarafta ilaçlama bölümünde bir arkadaşımın yanına gidip durumu anlattım, o da bana karton verdi. Köpeğin bulunduğu yerde çocuklar çok fazla oynuyor. Kuduz olduğunu ve onlara bulaşmasını engellemek için ben de yaktım. Tecavüz olayıyla alakam yoktur. Başka bir çalışan arkadaşım da bana şahittir. Amacım sadece çocukları korumaktı. Bu yüzden köpeği yaktım.”

Reklam

Polis, M.A.’nın ifadesinde bahsettiği diğer çalışanlar da irtibata geçerek şüphelinin anlattıklarını sordu. Diğer çalışanlar M.A.’nın anlattıklarını doğruladı.

Şüpheli M.A. polis merkezinde verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.