Köpeği otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi: Gözaltında

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, bir köpeği otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı.

Fethiye-Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında başka bir araçtan kaydedilen görüntülerde kimliği belirsiz kişi tarafından kullanılan 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanan bir köpek, sürüklenerek çekildi. Video kaydını yapan araçtan ağlama sesleri gelirken, araç sürücüsün de uzun uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durdurduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi.

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Seydikemer Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, köpeğe eziyet eden R.D.’nin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada “Şüpheli Bekçiler Mahallesi’nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda yaralanan köpek ise tedavisi için Fethiye Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi” dendi.