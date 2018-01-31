Köpeğe tecavüz eden 82 yaşındaki adama ‘hayasızca hakaret’ suçundan dava geliyor

Kocaeli’de köpeğe tecavüz eden 82 yaşındaki adam hakkında kamu davası açılacak.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yaşlı bir erkeğin boş bir arazide köpeğe tecavüz ettiği görülmüş, şikayetler ve haberler üzerine eylemi gerçekleştiren N.C. gözaltına alınıp ev hapsi kararı verilmişti.

Reklam

Gebze başsavcılığı, tecavüzün tespiti üzerine soruşturma başlattıklarını, gözaltının da talimatları üzerine yapıldığını kaydetti.

Şüpheliye soruşturmanın altı aydan bir yıla kadar hapis cezası öngören, TCK’nın ‘hayasızca hareketler’ başlığı altında bulunan ‘alenen cinsel ilişkide bulunmak ve teşhircilik’ suçundan açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, adama Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca da idari para cezası kesildiği bildirildi.

N.C., soruşturma tamamlanıp dava açılınca Gebze asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.