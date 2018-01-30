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Yaramazlara biraz batar!

Köpeğe tecavüz eden 82 yaşındaki adam gözaltına alındı

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Kocaeli’de köpeğe tecavüz eden 82 yaşındaki adam gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yaşlı bir erkeğin boş bir arazide köpeğe tecavüz ettiği görülüyordu.

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Görüntülerin haberleştirilmesinin ardından kurumlara çok sayıda şikayet gitti. Soruşturmada tecavüzün Gebze ilçesindeki Eskihisar mahallesinde gerçekleştiği anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında Darıca Abdi İpekçi Mahallesi’nde oturan 82 yaşındaki N.C. gözaltına alındı. N.C. ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yaşlı bir adamın boş arazide köpeğe tecavüz ettiği görüntüler paylaşıldı

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