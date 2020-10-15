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Yaramazlara biraz batar!

Köpeğe su borusuyla vuran kişiye 947 lira ceza

İzmir’in Selçuk ilçesinde su borusuyla köpeğe vuran kişiye 947 lira para cezası verildi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre dün, E.K. adlı kişinin Zafer Mahallesi’nde bir köpeğe su borusuyla şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti.

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Gözaltına alınan E.K. para cezası verildikten sonra yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Tire Temsilcisi Seher Cömert Kul, E.K. hakkında suç duyurunda bulundu ve yasal sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

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