Köpeğe eziyetin cezası: Altı ay barınakta çalışacak

Muğla’da köpeğini otomobilinin arkasına bağlayarak sürükleyen kişiye verilen iki yıl hapis cezası, araç kullanmama ve hayvan bakım merkezinde çalışması koşuluyla ertelendi.

Evden kaçan ve çarşıda bulduğu köpeği arabasının arkasına bağlayarak sürükleyen Ramazan D. hakkındaki dava Fethiye 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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Dört sene önce sokakta bulup sahiplendiği köpeği aracın arkasına bağlamadığını öne süren Ramazan D. kendini şu sözlerle savundu: “Tek hatam köpeğin ipini otomobilin çeki kancasına bağlamak oldu. İp uzun olduğundan bagaj kapanmadı. Yol çakıllı ve tozlu olduğu için köpeğin düştüğünü görmedim. Araç kornalarıyla köpeğin düştüğünü fark ettim.”

Çok üzgün olduğunu dile getiren Ramazan D.’ye ‘trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak’ suçundan iki yıl hapis cezası verildi.

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Bir yıl motorlu taşıt kullanımından men edilen ve ehliyetine el konulan Ramazan D.’nin cezası altı ay Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi’nde çalışması suretiyle ertelendi.