Koparana 60 bin lira ceza kesilen şakayık Şile’de ‘açtı’

İstanbul’da çok nadir yetişen şakayık çiçeği Şile ilçesinde görüntülendi. Koruma altındaki şakayık çiçeğini koparmanın 60 bin 163 lira cezası var.

Fotoğraf: DHA

Yaklaşık iki hafta yaşam süresi olan ve halk arasında ‘ayı gülü’ ismiyle anılan şakayık çiçeği Antalya, Konya ve Muğla’nın yüksek kesimlerinde yetişiyor.

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Mayıs başında açan çiçeğe, kalker kayalıklarının yanında rastlandı. Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Nabi Evren, bölgedeki ayı güllerinin havaların ısınmasıyla solmaya başlayacağını belirterek, yabani şakayıkların İstanbul’da başka bir yerde bulunmadığının altını çizdi.

Evren şunları söyledi: “Şile’de, İstanbul’da, bilhassa Kocaeli platosunda yok diye biliniyordu. Bizim çevreci dostumuz Seher Bostancı burada görüyor ve fotoğraflarını çekiyor. Başka yerde olmayan bu ilginç çiçeği Prof. Dr. Neriman Özhatay’a gönderiyor. O da bakıyor ve ‘Bunlar yabani şakayıklar. Burada olmaması lazım, biz yok diye biliyoruz’ diyor. ‘Başka bir yerde mi çektin’ diye soruyor. Gelip bakıyorlar ve burada yabani şakayıkları görüyorlar. Böylelikle İstanbul’un da yabani şakayık çiçeği olduğu tespit ediliyor. Bir tesadüf ve doğa sevgisi. Artık İstanbul’un yabani şakayığı var.”

Tıpta da kullanılıyor

Koparılınca soğanlı bitkinin yok edildiğini bu nedenle cezasının ağır olduğunu belirten Evren, “Yabani şakayık aynı zamanda tıbbi şakayık. Tıpta ve ilaç sanayide de kullanılıyor” ifadelerini kullandı.