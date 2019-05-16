Koons’un çelik tavşan heykeline rekor fiyat: 91.1 milyon dolara satıldı

Amerikalı heykeltıraş Jeff Koons’un 1986’da çelikten yaptığı ‘Tavşan’ heykeli New York kentinde düzenlenen açık artırmada 91.1 milyon dolara (548 milyon lira) satıldı. Bu, yaşayan bir sanatçıya ait bir esere ödenen en yüksek tutar.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yıl kasım ayında, Britanyalı ressam David Hockney’nin ‘Sanatçının Portresi, Havuzda İki Figür’ adlı tablosu 90.3 milyon dolara satılmıştı.

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Christie’s müzayede evinden yapılan açıklamada, 104 santimetre boyundaki ‘Tavşan’ın tahmin edilenden 20 milyon dolar (120.3 milyon lira) yüksek fiyata alıcı bulduğuna vurgu yapıldı.

Açık artırmaya telefonla katılan alıcının kimliği açıklanmadı. Açıklamada, heykelin, Koons’un en tanınmış eserlerinden ve ‘sevimli, ikonik ve göz kamaştırıcı’ olduğu belirtildi.