Konzerthaus Berlin – Ai Weiwei

2011’de ülkesinde 81 gün hapis yatan, 2015’ten beri Almanya’da yaşayan Çinli aktivist ve sanatçı Ai Weiwei’in bu ülkenin başkenti Berlin’deki tarihi konser salonu binasının (Konzerthaus Berlin) girişine, sığınmacıların can yelekleriyle yaptığı 2016 tarihli yerleştirme.

Ai Weiwei, binanın girişindeki sütunları, Midilli Adası kıyılarında topladığı 14 bin can yeleğiyle kaplayarak, Avrupa’nın sığınmacıların sorunlarına karşı duyarsızlığını eleştirmiş ve her gün kıtaya ulaşmaya çalışan yüzlerce kişiye dikkat çekmişti.

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Ai Weiwei’in bu projeyi tamamlaması yaklaşık bir ay sürdü.