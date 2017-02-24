Konyaspor’dan geri adım: 900 lira olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatı 120 liraya düşürüldü 

Bir maç seyircisiz oynama cezasını protesto amacıyla yeşil-beyazlı taraftarların stada alınmayacağı Trabzonspor maçında deplasman tribünü bilet fiyatını 900 lira olarak belirleyen Konyaspor geri adım attı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, haksız ve orantısız cezalara karşı çarpıcı bir tepki olarak düşünülen uygulamadan vazgeçildiği ve deplasman tribünü biletlerinin 120 liradan satılacağı duyuruldu.

‘Israrlı ricaları dikkate aldık’

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Trabzonspor’un değerli başkanı Sayın Muharrem Usta’nın yapmış olduğu yapıcı açıklamalar, Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve TFF Başkanvekili Sayın İbrahim Usta’nın ısrarlı ricaları tarafımızca dikkate alınmıştır. Şehrimizin yöneticilerinin, Spor Genel Müdürümüzün ve Büyük Konyaspor taraftarının da görüşünü alarak ama her şeyden önce dost olarak gördüğümüz ve yarın ki maçta centilmence yalnızca kendi takımını destekleceğini umduğumuz Trabzonspor taraftarının mağdur olmaması amacıyla 900 TL olan bilet fiyatını 120 TL’ye düşürmüş bulunmaktayız.”