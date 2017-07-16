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Konyaspor başkanının ‘sözleri çarpıtılmış’: İzmir Marşı’yla sorunumuz yok 

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Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, basketbol maçlarında bir gelenek halini alan ve statlara da sıçrayan İzmir Marşı hakkındaki sözlerinin çarpıtıldığını savundu.

Karşıyaka taraftarlarının basketbol salonlarında başlattığı bu akım, Fenerbahçe’nin Euroleague maçlarında Ülker Sports Arena’ya taşınmıştı.

Şan “Bugün Türkiye’de maaselef tüm statlar İzmir Marşı’nı söylüyor. Konya hariç. Konya çünkü bu ülkenin birliğini düşünüyor” demişti.

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‘Siyasi malzeme yapılmasından rahatsızım’

Bu yorumuna gelen tepkiler üzerine kulübün resmi sitesinden yeni bir açıklama yapan Konyaspor başkanı, kendisinin ve yeşil-beyazlı camianın İzmir Marşı’yla sorunu olmadığını ifade etti: “Ancak son seçimlerde bir kısım siyasi partilerin İzmir Marşı’nı sahiplenmesinin ardından tribünlerin bu yönde hızla siyasallaşmasını doğru bulmadığımı bir kez daha ifade ediyorum. Geçmişte yaptığımız bazı açıklamalarda olduğu gibi bunun da bazı kesimler tarafından çarpıtılıyor olmasının nedenlerini artık çok iyi bilmekteyiz. Duruşumuzu milli maçlarda ortaya koyduk. Bunun dışında hakkımızda söylenecek her şey iyi niyet sınırlarını zorlamanın ötesine geçmez. Geçmişten bugüne her kesimin sahiplendiği İzmir Marşı’nın siyasi malzeme olarak kullanılıp tribünlere girmiş olmasından duyduğum rahatsızlığı dile getirdim.”

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