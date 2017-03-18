Konyaspor başkanının oğlundan ‘Galatasaraylı yönetici istemiyoruz’ diyen taraftara: İt ürür kervan yürür

Konyaspor’un 16 Mart’ta gerçekleştirilen kongresinde yeniden başkan seçilen Ahmet Şan’ın yönetim kurulu listesinde yer alan bir isim, başkanın oğlu Burhan Şan’la yeşil-beyazlı taraftarları karşı karşıya getirdi.

Şan’ın listesinden yönetime giren Mehmet Ali Gökhan’ın Galatasaraylı olduğunu öne süren taraftarlar, bu ismin yönetim kurulundan çıkarılmasını istemişti.

‘İt ürür, kervan yürür müydü o neydi?

İstifası istenen yöneticiye arka çıkan başkan Ahmet Şan’ın oğlu Burhan Şan, Gökhan’la birlikte bir fotoğrafını, “İt ürür, kervan yürür müydü o neydi? Mehmet Ali Gökhan bey demeye devam edeceksiniz” mesajıyla paylaştı.

Konyasporlu taraftarlar, bu paylaşımla kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle Şan’a ve kulüp yönetimine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.