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Konyaspor başkanının oğlundan ‘Galatasaraylı yönetici istemiyoruz’ diyen taraftara: İt ürür kervan yürür

Konyaspor’un 16 Mart’ta gerçekleştirilen kongresinde yeniden başkan seçilen Ahmet Şan’ın yönetim kurulu listesinde yer alan bir isim, başkanın oğlu Burhan Şan’la yeşil-beyazlı taraftarları karşı karşıya getirdi.

Fotoğraf: @tribundergi

Şan’ın listesinden yönetime giren Mehmet Ali Gökhan’ın Galatasaraylı olduğunu öne süren taraftarlar, bu ismin yönetim kurulundan çıkarılmasını istemişti.

Fotoğraf: Twitter

‘İt ürür, kervan yürür müydü o neydi?

İstifası istenen yöneticiye arka çıkan başkan Ahmet Şan’ın oğlu Burhan Şan, Gökhan’la birlikte bir fotoğrafını, “İt ürür, kervan yürür müydü o neydi? Mehmet Ali Gökhan bey demeye devam edeceksiniz” mesajıyla paylaştı.

Konyasporlu taraftarlar, bu paylaşımla kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle Şan’a ve kulüp yönetimine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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