Konyaspor başkanına göre ‘Nuriye Semih’ pankartı taraftarı tahrik etmek içinmiş

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Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Beşiktaş-Konyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarların ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açarak Konyaspor taraftarını tahrik etmeye çalıştığını öne sürdü.

Beşiktaş taraftar grubu ‘Beleştepe’, açlık grevindeki 153’üncü gününe giren tutuklu eğitimcilere destek olmak için Beliktaş ve Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında ‘Nuriye Semih yaşasın‘ pankartı açmıştı.

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Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada iki eğitimci PKK DHKP-C’li ilan edildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Emniyet tarafından tüm pankartlar yasaklanmış olmasına rağmen DHKP-C mensubu olarak nitelendirilen ve yurtdışında PKK’nın lehinde eylem yapıp destek verdiği Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Beşiktaş tribünlerinde destek pankartı açılmıştır. Sporla ve özellikle futbolla hiç ilgisi olmayan bu tavır garipsenmiş bu şekilde taraftarımız tahrik edilmeye çalışılmıştır.”

‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ pankartı alınmadı

Siyah-beyazlı taraftarların hazırladığı ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ pankartı stada alınmamıştı. Polis, gerekçe olarak pankart için 48 saat önceden ‘izin alınmamasını’ göstermişti.

Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesi ve sırasında Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’ın “Bugün Türkiye’de maaselef tüm statlar söylüyor” dediği ‘İzmir Marşı’nı söylemiş, ‘Türkiye laiktir laik kalacak’ diye bağırmış, Konyasporlu taraftarlar ise siyah-beyazlılara ‘PKK dışarı’ sloganı ve tekbirle karşılık vermişti.

İlk dakikasından itibaren sahaya yanıcı ve patlayıcı maddelerin yağdığı karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaşlı Cenk Tosun’un golünün ardından Konyaspor tribününden sahaya kelebek tabir edilen bıçak atılmıştı.