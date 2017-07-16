Konyaspor Başkanı ‘çok üzgün’: ‘Maalesef’ tüm statlar İzmir marşını söylüyor

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Türkiye’deki stadyumlarda taraftarların İzmir Marşı söylemesini eleştirip, Konya’da söylenmemesiyle de övündü.

AKP’li başkanın ardından konuştu

Konyaspor’un taraftar gruplarından Nalçacılılar’ın düzenlediği gecede AKP Konya İl Başkanı Musa Arat’ın ardından konuşan Şan şunları söyledi: “Bugün Türkiye’de maaselef tüm statlar İzmir Marşı’nı söylüyor. Konya hariç. Konya çünkü bu ülkenin birliğini düşünüyor ve her zaman o milli maçlarda gördüğümüz ‘tek bayrak, tek devlet, tek vatan’ duygusuyla hareket eden Nalçacılılardan bu gücü alıyor.”

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