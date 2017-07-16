Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Konyaspor Başkanı ‘çok üzgün’: ‘Maalesef’ tüm statlar İzmir marşını söylüyor

Share167
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 167

 

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Türkiye’deki stadyumlarda taraftarların İzmir Marşı söylemesini eleştirip, Konya’da söylenmemesiyle de övündü.

AKP’li başkanın ardından konuştu

Konyaspor’un taraftar gruplarından Nalçacılılar’ın düzenlediği gecede AKP Konya İl Başkanı Musa Arat’ın ardından  konuşan Şan şunları söyledi: “Bugün Türkiye’de maaselef tüm statlar İzmir Marşı’nı söylüyor. Konya hariç. Konya çünkü bu ülkenin birliğini düşünüyor ve her zaman o milli maçlarda gördüğümüz ‘tek bayrak, tek devlet, tek vatan’ duygusuyla hareket eden Nalçacılılardan bu gücü alıyor.”

Reklam


Share167
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 167

SON HABERLER

15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, atılabilirdik!

15 Temmuz başarılı olsaydı, Ahmet Şık ve Kadri Gürsel ile halihazırda tutuklu olan Cumhuriyet yazarları muhtemelen içerideydi. Evet, binlerce insan tutuklanmıştı ve TV’lerde takım elbiseli apoletliler ile dalkavuklarını izliyorduk. Bizler de, atılmıştık.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...