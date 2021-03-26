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Yaramazlara biraz batar!

Konyalı esnaf bir kez daha eylemde: Suçumuz ne?

Konya’da yalnızca ‘gel-al’ hizmeti verebilen esnaf, bir kez daha eylem yaptı.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre haftada 100 bin nüfusta 252 vaka görülen Konya, ‘çok yüksek riskli’ kategorisinde. Bu nedenle, kafe ve restoranların yüzde 50 kapasiteyle açılmasına izin verilmiyor.

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Restoran, lokanta ve kafe sahipleri, bugün Meram ilçesindeki parkta bir araya gelerek işyerlerinin açılması talebiyle eylem yaptı.

Fotoğraflar: Konya Merhaba gazetesi

Grup adına konuşan Mehmet Emin Altınses, işlerini yapmak istediklerini belirterek, gerekli önlemlerin alınarak işyerlerinin açılmasını istedi.

Altınses, şöyle devam etti: “Bize Konya’nın çok riskli olduğunu, kafe ve restoranlarımızı açmamamız gerektiğini söylüyorlar. Ama devasa salonlarda lebaleb toplanmalara göz yumuyorlar. Biz, bir yıldır işletmelerimizin kapalı kalmasına rağmen binlerce kişinin bir arada toplanmasına anlam vermekte güçlük çekiyoruz.”

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Gruptan bazı kişiler ‘Konya’nın suçu ne?’ ve ‘Kongreler dolu, dükkanlar kapalı’ yazılı dövizler açtı.

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