Konya’daki cezaevinde ‘corona’ya yakalanan 55 kişi hastaneye sevk edildi

Konya’daki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Covid-19 testi pozitif çıkan 55 hükümlü ve tutuklu hastaneye sevk edildi.

Fotoğraf: Reuters

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Alınan tüm tedbirlere rağmen Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlünün koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde filyasyon çalışması yapılmıştır. Bağlantılı koğuşlarda yapılan testlerde 55 hükümlü/tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastaneye sevkleri gerçekleştirilen 55 kişinin genel sağlık durumları iyidir.”

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Solmaz, sağlık bakanlığının tedbirlerine harfiyen uyduklarını belirterek cezaevine giriş-çıkışların sınırlandırıldığını ve gerekli durumlarda 14 gün karantina kuralının uygulandığını da sözlerine ekledi.