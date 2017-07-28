Konya’da tarihi höyüğün üstüne park kondu!

Konya’da Karatay Belediyesi, birinci derece arkeolojik SİT alanı olan tarihi İlbiz Höyüğü’nün üstüne park yaptı.

Karatay Belediyesi 2016’da birinci derece arkeolojik SİT alanı olan Karaaslan Üzümcü Mahallesi’ndeki İlbiz Höyüğü ve çevresiyle ilgili hazırlanan ‘Koruma Amaçlı İmar Planı’ çerçevesinde çalışma başlattı.

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Tam da bu sıralarda önce höyüğün hemen yanı başına 3 bin kişilik kır düğün salonu yapıldı.

‘Düğüne gelenler kullansın’ diyeymiş

Kır düğün salonu bitme aşamasına gelirken bu kez belediye tarihi İlbiz Höyüğü’nün park haline getirilmesi için peyzaj çalışması başlattı.

Halen devam eden çalışmalar çerçevesinde İlbiz Höyüğü’nün en tepesine kamelyalar kuruldu. Belli bölgelerde ağaçlandırma da yapılırken belirli bölgelere de rulo çim serildi.

Höyük üzerinde belirlenen yollara taş döşenmeye başlandı. Çevresinde çocuk parkı ve fitnes alanını da oluşturulan höyükte peyzaj için çalı dikimi de gerçekleştirildi.

İlbiz Höyüğü üzerine yapılan parkın özellikle kır düğünü yapmak için salona gelen misafirlerin faydalanacağı bir alan olacağı vurgulandı.

Karatay Belediyesi, daha önce de Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki, 5 bin yıl öncesine tarihlenen Tunç Çağı yerleşim bölgesi Aşkar Höyüğü’nü ‘Aşkar Höyüğü Park ve Sosyal Donatı Alanı’ adıyla parka çevirmişti.